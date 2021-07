Geen groots festival maar ‘megaterras’: zo kan StöppelCabana in Raalte toch doorgaan

Wat kunnen ze in Raalte met lege kerkgebou­wen? Geld om te kijken of ideeën haalbaar zijn

2 juli Dat kerkgebouwen van voornamelijk Parochie Heilig Kruis op termijn sluiten is geen geheim meer. De Pauluskerk in Raalte is zelfs al aan de eredienst onttrokken. Maar wat te doen met de gebouwen? In alle dorpen waar een kerkgebouw op termijn sluit, poppen al ideeën op. Maar hoe haalbaar zijn die en wat is de staat van het gebouw? Nu is er een pot geld beschikbaar om dat te laten onderzoeken.