Geen Hellendoorn Rally op Luttenbergring

In plaats van het befaamde stratencircuit bij Luttenberg is de proef 'Mageleres' bij Den Ham weer opgenomen, vertelt pr-man Fons Wolfkamp. ,,We willen graag elk jaar variatie in de proeven, daarom wisselen we af. De rallyfans in Den Ham en Vroomshoop hebben vorig jaar een proef in de omgeving van Den Ham en Daarle echt gemist.” De dichtstbijzijnde klassementsproef voor Sallandse fans is zaterdag de bijna 21 km lange proef in de driehoek Hellendoorn-Lemele-Den Ham.