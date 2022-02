Geen sportbeleid in Raalte, dat kan niet volgens deze specialisten: ‘Gedachtegoed als olievlek verspreiden’

Sport- en beweegbeleid in een gemeente zit ’m niet in de gebouwen, velden en accommodaties, maar in hoe er getraind en bewogen wordt. En daar is veel armoede in, vooral onder jongeren. Dat vindt althans een groep specialisten uit de gemeente Raalte. Zij verenigden zich in een stuurgroep die er bij het gemeentebestuur en de politiek in Raalte op aandringt sport- en beweegbeleid op te stellen. „Want dat is er al sinds 2015 niet meer”, zegt Monique Swartjes.