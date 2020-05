Geen tandenborstel of t-shirt over: Tom (21) uit Lierderholthuis is alles kwijt na cafébrand

Eerste digitale raadsverga­de­ring Raalte loopt in de soep op het moment dat nieuw raadslid wordt geïnstal­leerd

12 mei Dinsdagavond zou de eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Raalte moeten zijn. En dat was in meerdere opzichten een speciale raadsvergadering, want er werd ook een nieuw raadslid geïnstalleerd. Jan Datema gaat voor Lokaal Alternatief de raad in en stond als een van de weinige in de zaal helemaal klaar voor het moment. Dat ging helaas voor Datema niet door vanwege een geluidsdefect.