Geen treinen tussen Raalte en Nijverdal na aanrijding op het spoor: N35 dicht

Nieuw bos: 50.000 extra bomen geplant in Salland en Vechtdal

9:29 Staatsbosbeheer is deze week in Hardenberg gestart met de aanplant van een nieuw bos in Overijssel. Op verschillende locaties in Salland en het Vechtdal is ruimte gemaakt voor in totaal zo’n tien hectare aan nieuwe natuur.