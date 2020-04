Geen verbod op giftige stoffen op gemeentelijke weilanden in Salland

Sportclubs krijgen hulp van alle kanten, maar blijven ze overeind? ‘We hadden het al moeilijk en nu komt corona er nog even bij’

24 april Gemeenten in deze regio proberen met allerlei maatregelen de financiële lasten van hun sportverenigingen te verlichten. Daarmee hopen ze dat sportclubs de coronacrisis overleven. De vrees is echter groot dat het niet genoeg is. ,,Er is een reële kans dat zeker achthonderd sportverenigingen verdwijnen.”