Geheugenproblemen worden uit taboesfeer gehaald in De Leeren Lampe in Raalte

De dansvloer van De Leeren Lampe in Raalte wordt het wekelijkse decor om geheugenproblemen op een positieve manier aan de kaak te stellen. Iedere donderdagochtend wordt de zaal omgetoverd tot Ontmoetingscentrum Kom d'r in, om mensen met geheugenproblemen en hun naasten te ondersteunen. Eerder maakte de gemeente Raalte al bekend ruim 42 duizend euro voor de pilot beschikbaar te stellen.

Hoewel het project al in de steigers stond, was het nog een zoektocht naar een geschikte locatie. Thea ten Have, van een van de betrokken organisaties Stichting Evenmens, legt uit waarom de keuze is gevallen op De Leeren Lampe. ,,Het vizier was eerst gericht op Cultuurboerderij Strunk. Toen bekend werd dat deze locatie een andere bestemming zou krijgen, is er overgeschakeld naar een andere locatie. En eigenlijk is De Leeren Lampe een perfecte locatie.” Het ontmoetingscentrum is ontstaan na een samenwerking tussen Evenmens Hellendoorn, Carinova, Wijz Welzijn en KR8 van Raalte.

Behoefte

Volgens de samenwerkende organisaties is vanuit de samenleving behoefte aan een dergelijke plek. ,,Ook mensen met geheugenproblemen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar deze mensen hebben ook lotgenoten in de vorm van mantelzorgers. Door deze plek te creëren ontlasten we de mantelzorgers, kan er veel met elkaar gepraat worden, en ziet iedereen het als een uitje", vertelt Ten Have.

Ze zegt dat de activiteiten iedere donderdagochtend een geluksmomentje bezorgen voor de mensen met geheugenproblemen, die te kampen hebben met dementie of de ziekte van Alzheimer. ,,Bijvoorbeeld door samen te zingen op de muziek van vroeger. Gek genoeg zit dat in hun geheugen gegrift en herinneren ze die zaken beter dan wat er bij wijze van spreken gisteren op het menu stond.”

Ten Have constateert dat mensen denken dat vergeetachtigheid te maken heeft met ouderdom, maar dat het veel meer is dan dat. ,,Het gaat ook om bewustwording creëren. Herkennen wanneer iemand geheugenproblemen heeft. Men praat er niet makkelijk over, en dat taboe proberen wij te doorbreken.

Landelijke trend

De pilot vloeit voort uit meerdere soortgelijke projecten in het land. De gemeente Raalte heeft zich de afgelopen tijd ingezet om zichzelf een dementievriendelijke organisatie te noemen en ontving afgelopen week daar een certificaat voor. De gemeente zegt dat het erg belangrijk is dat instellingen en organisatie in de gemeente meer aandacht gaan besteden aan het omgaan met dementie.