Geldboete en bijzondere voorwaarde voor dodelijk bedrijfsongeval in Heeten

‘Geheime’ kransleg­gin­gen het nieuwe normaal tijdens 4 en 5 mei in Salland

10:08 De herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zou dit jaar in Salland een heel bijzondere moeten worden. Door de coronacrisis blijft dat ook zo, maar wel in een heel ander (digitaal) jasje. Eén die zich kenmerkt door geheimzinnigheid over tijdstippen van kransleggingen.