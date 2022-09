Gemeente heeft oplossing voor hardrijders in Heino, maar niet iedereen is daar tevreden mee

Buurman Jan probeert via rechter nieuwbouw­wijk in Heino tegen te houden: ‘Er zijn betere plekken’

Komt de Molenwijk in Heino er of steekt de rechter daar op het laatste moment een stokje voor? Dat moet ergens de komende twee weken blijken. Dinsdagmiddag stonden inwoner Jan Riepma en de gemeente Raalte tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag. Waar de gemeente wil beginnen met het bouwrijp maken van de grond, ziet Riepma het bouwplan liever in de prullenbak verdwijnen.

10:42