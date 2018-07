Gemeente Raalte betaalt bijna al haar rekeningen op tijd; Urk blijft steken op 73 procent

De gemeenten en provincies in het verspreidingsgebied van de Stentor betalen in het algemeen op tijd hun rekeningen. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Betaaltermijnen Overheid 2017. De gemeente Raalte maakte het geld in 96 procent van de gevallen binnen dertig dagen over. Urk lukte dat bij 73 procent van de rekeningen.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat constateert in een brief aan de Tweede Kamer dat de provincies een positieve ontwikkeling laten zien in hun betaalgedrag. Op Friesland en Limburg na hebben alle provincies meer rekeningen op tijd betaald in 2017. Flevoland verbeterde het percentage zelfs van 86 procent in 2016 naar 96 procent een jaar later. Gelderland kwam vorig jaar uit op 96 procent (was 95) en Overijssel scoorde voor het tweede jaar achtereen 94 procent.

Gemeenten

In diezelfde brief constateert de staatssecretaris dat de progressie bij de gemeenten stagneert. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft van 291 van de 380 gemeenten betaalgegevens gekregen. Bijna de helft (170 gemeenten, 45 procent) betaalde meer dan 90 procent van de rekeningen op tijd. Dat was een stijging van 2 procent in een jaar tijd. Tegelijkertijd steeg het aantal gemeenten die 80 tot 85 procent van de rekeningen binnen dertig dagen betaalt steeg van 12 naar 16 procent. Het lijkt erop dat dit de gemeenten zijn die een jaar eerder nog 85 tot 90 procent van de gevallen op tijd wisten te betalen.

Perfecte score

In 2016 had de gemeente Dalfsen met 99 procent een bijna perfecte score. Vorig jaar wist ze dat niet om te zetten naar de perfecte 100 procent, maar kwam ze uit op 95 procent. Gemiddeld genomen betaalt Dalfsen een rekening na negentien dagen. Buurgemeente Raalte doet het met 97 procent en achttien dagen een fractie beter. Hardenberg verbeterde zich in een jaar tijd van 90 naar 96 procent.

Heerde deed er in 2017 gemiddeld 28 dagen over om een rekening te betalen. Het lukte in 79 procent van de gevallen binnen dertig dagen te betalen. Of dit een verbetering of verslechtering is, is niet duidelijk, want van een jaar eerder zijn geen gegevens bekend.

Verbetering

Hoewel de gemeente Urk met 73 procent binnen dertig dagen in een van de onderste rijtjes bungelt heeft ze zich wel degelijk verbeterd. Het was in 2016 namelijk 70 procent. Ondanks het wat lage percentage betaalt ze wel relatief snel, na gemiddeld zeventien dagen.

Grote steden