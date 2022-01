Gemeente Raalte blundert: geheime informatie in beladen dossier sociaal werkbedrijf openbaar gemaakt

VIDEO Kuintje (86) en Hendrik (81) vieren met gebak dat ze tóch samen mogen blijven in Heino: ‘Traantje gelaten’

Kuintje van Vliet (86) en haar man Hendrik Bout (81) waren in hun hoofd al met een verhuizing bezig, maar kunnen nu tóch oud worden in Heino, in woonzorgcentrum Huis ter Heijne. Dus was daar het beloofde gebakje. Want het scheelde niks, of ze waren van elkaar gescheiden.

4 januari