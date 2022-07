Gemeente Raalte draait niet op voor kosten aangespannen rechtszaak rond noodverordening boerenprotest

Een goed Sallands idee, maar de kennis niet paraat? Doorpakken Salland heeft handen vrij om te helpen

Even radiostilte bij Stichting Doorpakken Salland. De organisatie ondersteunt al jaren ideeën om de leefbaarheid in de regio weer een boost te geven, maar de laatste maanden is het wat rustiger. Daarom roept voorzitter Joop van den Enk Sallanders op om juist nu, in de zomer, de koppen bij elkaar te steken. ,,Dan gaan wij kijken hoe we kunnen helpen.”

