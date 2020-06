Gemeente Raalte geeft mantelzorgers ook dit jaar geen extraatje: ‘Wij delen geen geld of tegoedbonnen uit’

Cliënten van De Parabool pakken tijdens quarantai­ne verkoophit met snuffelmat­ten voor honden

16 juni Stilzitten zat er niet in voor cliënten van De Parabool uit onder meer Heeten en Raalte. Tijdens de quarantaine vanwege het coronavirus kwamen begeleiders met het idee om snuffelmatten voor honden te maken. Het is zo’n succes dat tientallen matten inmiddels bij dierenwinkel Pets & Co in Raalte en Colmschate liggen. En als het even mee zit wordt het product in heel Nederland verkocht.