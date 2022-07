Gemeente Raalte grijpt voorlopig niet in bij boerendemonstratie rond distributiecentra Jumbo

De boeren protesteren door het hele land uit onvrede over het stikstofbeleid in Nederland. Meerdere distributiecentra in heel het land werden platgelegd, snelwegen werden geblokkeerd. In Sneek en Heerenveen trad de Mobiele Eenheid (ME) aan het begin van de avond op om protestacties te beëindigen. In Zwolle, Deventer en Raalte kwamen de burgemeesters met een gezamenlijk statement om er voor 20.00 uur een einde aan te maken. ,,Onze inwoners hebben jullie gehoord, stop de blokkades’’, stelden de drie burgermeesters.