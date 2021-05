Gemeente Raalte steekt ruim een miljoen in verduurzaming gebouwen: exploitanten merken het in de energierekening

De plannen vormen een eerste stap richting het energieneutraal maken van de accommodaties. In 2024 wil de gemeente dat alle gebouwen die zij in eigendom heeft, energieneutraal zijn. Het project wat nu uitgevoerd wordt, gaat om de drie brandweerkazernes in Heino, Raalte en Luttenberg, de gemeentewerf in Raalte, jongerencentrum Traxx in Raalte, gymzalen Kwintijn, De Berkte en ’t Raan in Raalte, zwembad De Tippe in Heino en kinderdagverblijf Wervelwind in Broekland.