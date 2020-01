Gemeente Raalte valt in de prijzen: ‘Na bezoek koning aan Raalte extra kroon op werk’

Na het bezoek van de koning in december aan Raalte, komt er nog een kroon op het werk van burgemeester Martijn Dadema en ‘zijn’ gemeente. In Oss is de gemeente Raalte in de prijzen gevallen. Tijdens de ‘Beste Bestuur’-verkiezingen van Binnenlands Bestuur werd bekend dat de gemeente zich de best bestuurde decentrale overheidsorganisatie van 2019 mag noemen.

Volgens Binnenlands Bestuur wordt de gemeente van burgemeester Martijn Dadema omschreven als een vernieuwende gemeente die op het gebied van inwonersparticipatie een voorbeeld voor andere gemeenten is. ,,Raalte weet haar inwoners op nieuwe en creatieve wijze bij vrijwel alle beleidsonderwerpen te betrekken.”

Op een uitgereikte oorkonde valt kort te lezen waarom juist de gemeente Raalte deze prijs in de wacht heeft gesleept. ,,De gemeente Raalte wordt geroemd om haar manier van communiceren. Op een open en eigentijdse manier betrekt Raalte haar inwoners bij allerlei aangelegenheden in de gemeente. Op vrijwel alle beleidsonderwerpen worden inwoners betrokken. Raalte is een voorbeeldgemeente op het gebied van inwonersparticipatie.”

‘Kroon op jarenlang werk’

Dat de koning in december op werkbezoek kwam in de gemeente Raalte was al een kroon op het werk van de gemeente Raalte onder leiding van burgemeester Martijn Dadema. ,,Maar dit is nog een extra kroon op het harde werk van de volledige gemeente", vertelt de burgemeester. ,,In de aanloop naar het werkbezoek van de koning wisten we al dat hij naar een bijzondere gemeente op zoek was die ‘het anders deed’. Ontzettend mooi dat we juist op dat soort punten ook deze prijs in de wacht hebben gesleept.”

‘Wat een verrassing’

Voor het college van Raalte was het al een verrassing dat ze genomineerd waren voor de prijs. Nu ze de prijs hebben binnen gehengeld is de euforie groots. ,,Een enorme verrassing", zegt Wout Wagenmans kort na de prijsuitreiking. ,,Het is mooi dat wij door alle stemmers, maar ook zeker door de jury deze prijs in ontvangst mogen nemen.”

Een borrel in Oss zit er helaas niet in. Het college moet zich met gepaste spoed haasten naar Raalte, waar donderdagavond ‘gewoon’ de raadsvergadering op de agenda staat. ,,Maar daar zullen we het zeker vieren", zegt de wethouder. Wel zal er na afloop een klein feestje gevierd worden. ,,Het gewone werk gaat natuurlijk door, dus we hebben gewoon een politieke agenda af te werken. Maar na de raadsvergadering zal er een klein feestje worden gevierd", zegt Dadema.

Beste lokale bestuurder