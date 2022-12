Gemeente Raalte verwelkomt tientallen nieuwe Nederlanders

Altijd stond hij in dienst van anderen, maar nu is Erik Neimeijer eindelijk Erik Neimeijer

Hij werd groot via Soundsurfer, Lorrainville en Bökkers. Altijd stond hij daar in dienst van een ander. Erik Neimeijer (40) uit Heino stapte uit zijn laatste band Bökkers en gaat nu solo verder. Succesvol: zijn debuutsingle All I Know staat al in de playlist van NPO Radio 2. ,,Ik hoef eindelijk niets uit te leggen.’’

24 november