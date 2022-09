Gemeente wil alvast beginnen met bouw Molenwijk Heino, maar inwoner stapt wederom naar rechter

Vluchtelin­gen na maand vertrokken uit Sporthal Heeten: ‘Dorp heeft zich van z’n goede kant laten zien’

De vluchtelingen die ruim een maand verbleven in de sporthal in Heeten zijn vertrokken. Een groot deel van de mensen die wekenlang in de sporthal verbleven zijn met bussen naar de volgende locatie gebracht: Doetinchem. Waar met de komst van de vluchtelingen eerst veel zorgen waren in het dorp, kijken betrokkenen erg tevreden terug op de afgelopen maand. ,,Dorp heeft zich van z’n goede kant laten zien’’, zegt Rinus Reimert, voorzitter van Sporthal Heeten.

31 augustus