Gemeente wil door met plan voor elf huizen op plek voormalig tuincentrum: ‘Een stukje Heino wordt verpest’

Geen sportbe­leid in Raalte, dat kan niet volgens deze specialis­ten: ‘Gedachte­goed als olievlek versprei­den’

Beweegarmoede tegengaan, de mentale weerbaarheid vergroten en durven investeren om zo onnodige medische kosten de kop in te drukken. Het is een greep uit de plannen van een groep specialisten uit Raalte die pleit voor een eigen sport- en beweegbeleid in de gemeente. Verschillende politieke partijen zijn zo enthousiast dat ze het in hun partijprogramma opnemen. De ultieme stip op de horizon: een Beweegpark. „Meer op de mens gericht, in plaats van op de accommodatie.”

24 februari