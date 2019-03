Gemeente wil uitstraling centrum Raalte komende drie jaar flink oppoetsen

Prins Frits I weet wat feesten is, maar moet wennen aan Raalter carnaval

5 maart Frits van der Vorst was maar net lid van de Raalter carnavalsvereniging De Zwabberaars toen hij werd gevraagd om prins te zijn. Een hele eer, maar de functie heeft meer voeten in aarde dan Prins Frits de Eerste van tevoren had gedacht. ,,Wat een organisatie zit in deze chaos!’'