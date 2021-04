Geplande maatregelen N35 deels op de schop: géén nieuwe kruisingen in Mariënheem, hoop voor Haarle

Stinkend zaakje: waar zijn de openbare toiletten in Raalte als je hoge nood hebt?

19 maart Darmproblemen, blaasproblemen of simpelweg hoge nood. Waar moet je dan heen als je door het centrum van Raalte loopt? Dat vraagt Gemeente Belangen Raalte zich af. Vanwege de coronacrisis kunnen mensen ook niet even een café, winkel of bibliotheek inlopen om hun behoefte te doen. De partij vraagt de gemeente of er geen tijdelijke toiletten kunnen komen.