Politiek in Hellen­doorn en Raalte roert zich om bomenkap Boeteler­veld: ‘Herover­weeg vergunning’

Of er nog wat te doen is aan de geplande bomenkap op het Boetelerveld is maar de vraag. Toch roeren twee politieke partijen uit de gemeenten Hellendoorn en Raalte zich over het project om 15 hectare naaldbomen te kappen. Het project volgt na eerdere herstelmaatregelen in het natuurgebied om ervoor te zorgen dat de natte heide en blauwgrasland terugkeert.