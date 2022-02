Gerlant uit Laag Zuthem is een meningenman met een politieke missie: ‘Tijd om hoofd op het hakblok te leggen’

Kulturhus Raalte sterft stille dood door komst appartemen­ten: ‘Het is door de tijd ingehaald’

Net als op veel plekken in het land, werd ook in Raalte aan het begin van deze eeuw een kulturhus geopend. Nu, zeventien jaar later, wordt in stilte afscheid genomen van het Kulturhus Raalte. Eigenaar SallandWonen wil zestien appartementen realiseren in het pand. ,,Een wijs besluit, al is het jammer dat er afscheid genomen wordt van de ideële kulturhusgedachte.’’

