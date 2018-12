Gesjoemel met de kilometerstand: hoe weet je eigenlijk of jouw teller wel in de haak is?

Belangrijkste middel om de kilometerstand te controleren is het raadplegen van het onderhoudsboekje dat bij de auto hoort. Vraag daar altijd naar. In het onderhoudsboekje is te zien of de auto alle noodzakelijk onderhoudsbeurten heeft gehad. Bij elke beurt is de garage verplicht om de kilometerstand te vermelden met stempel en paraaf.

Heb je twijfels of mist het onderhoudsboekje, raadpleeg dan de website van de RDW. Daar kun je de kilometerstand van de auto controleren. Bij elke reparatie of beurt voeren autobedrijven de laatste kilometerstand door aan de RDW. Van de auto’s die in Nederland rondrijden waren er op 1 december 2017 264.220 met een onlogische tellerstand geregistreerd, aldus de VAT. Ook dat is online te checken. Een stand is bijvoorbeeld onlogisch, als-ie jaren niet opgelopen is.

Ook kun je bij verschillende bedrijven of garages een autokeuring doen. Daarbij wordt de kilometerstand gecontroleerd en de onderhoudshistorie opgevraagd. Tegelijkertijd controleert de garage vaak op ‘verborgen gebreken’.