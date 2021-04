‘Gevaarlijke probleemhond’ Wodan ontsnapt bij nieuwe baasje in Luttenberg: ‘Hij valt echt niet zomaar aan’

Blunder in Raalte: 3.000 briefstem­men later meegeteld door menselijke fout

19 maart Hoe kon het dat de opkomst tijdens de verkiezingen in Raalte zo laag was? Daar is de gemeente Raalte nu achter. Ruim drieduizend briefstemmen zijn niet meegeteld. De gemeente ging op onderzoek uit waardoor het kon dat de opkomst met maar liefst 12 procent daalde ten opzichte van de verkiezingen in 2017. ,,Een menselijke fout in het proces.”