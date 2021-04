‘Gevaarlijke probleemhond’ Wodan ontsnapt bij zijn nieuwe baasje in Luttenberg

Parochie clustert vieringen in Ommen, Dedems­vaart en Heino: ‘Andere acht kerken nog lang niet dicht’

27 maart Omdat de Emmanuelparochie nog maar drie pastores telt, kunnen in de nabije toekomst niet meer in alle elf katholieke kerken in Noordoost-Salland en het Vechtdal wekelijkse vieringen worden gehouden. Alleen in de kerken van Ommen, Dedemsvaart en Heino zijn dan nog reguliere diensten, zo geeft het parochiebestuur in een ‘denkrichting’ aan.