Gewonde agent, meerdere aanhoudingen en mogelijke mishandeling: politie had zaterdag handen vol in Raalte

Op platform DwarsdoorS­al­land zijn straks alle wandelrou­tes in Salland te vinden

DwarsdoorSalland is een nieuw wandelplatform. Op de site zijn nu de eerste acht wandelingen gepubliceerd. Maar er volgen er nog veel meer, melden de initiatiefnemers Lisa Ruiter, Sander Booijink en Harrie Kiekebosch. Het drietal is met het wandelplatform gestart, omdat er niet één plek is waar alle wandelroutes in Salland te vinden zijn.

18 oktober