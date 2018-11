Gewonde bij woningbrand Raalte, 4 katten en hond gered door brandweer

Even voor middernacht werd er brand gemeld in een rijtjeswoning aan De Maten in Raalte. Ter plaatse bleek er brand was uitgebroken in een frituurpan in de keuken. De bewoner, een man die als enige aanwezig was, wist zelfstandig naar buiten te komen, maar is in verband met rookinhalatie overgebracht naar het Deventer Ziekenhuis voor controle.