Gezinszorg en prikpost naar het vernieuwde Medisch Centrum Westdorp

Ap­par­te­men­ten­com­plex en acht woningen op Douma-terrein Raalte

27 februari De aftrap op het terrein van de deurenfabriek Douma in Raalte voorziet in eerste instantie in de bouw van twintig woningen. Aan de Kanaalstraat Oostzijde verrijst een gebouw met twaalf appartementen, plus woningblokken met in totaal acht huizen. Projectontwikkelaar Kreator in Zwolle denkt dat halverwege volgend jaar de bouw kan beginnen.