GGD testlocaties Raalte, Genemuiden en Staphorst gaan dicht, gratis zelftesten beschikbaar

Het gaat om de locaties in het sportcentrum Tijenraan aan de Zwolsestraat 65 in Raalte, in d’Overtoom in Genemuiden en in Dienstencentrum aan de Berkenlaan in Staphorst. Deze sluiten vanwege het testbeleid dat per 11 april is ingegaan. Daarbij geldt dat iedereen bij coronaklachten een zelftest doet en niet meer naar de GGD hoeft. Ook bij een positieve zelftest hoeft er geen bevestigingstest meer gedaan worden bij de GGD.