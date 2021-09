Gifplantje Jacobskruiskruid baart CDA Raalte zorgen: ‘Dieren worden ziek, met zelfs de dood tot gevolg’

KAMPS DOET RECHT Al 35 bladzijden aan problemen met justitie, en in Raalte komt er nog eentje bij

25 augustus Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het stelen van een portemonnee.