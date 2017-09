Gigantisch kinderkoor in Heino

Het festijn is op touw gezet door de jubilerende muziekvereniging Ons Genoegen, die in 2017 haar negentig-jarig bestaan viert. ,,Zoiets als dit is nooit eerder gebeurd in Heino'', stelt bestuurslid Jurgen Niemeijer, die het project coördineert. ,,We mogen het dus best uniek noemen. Het wordt heel indrukwekkend.''