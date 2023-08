Gillende meiden bij Flemming, stilte bij Krezip en ode aan overleden vrijwilliger op Stöppelhaene: ‘Kippenvel’

Geluidswal tussen erf en hockeyclub in Raalte wegens overlast: ‘Voor ons een goede oplossing’

Er is een oplossing gevonden voor de overlastkwestie tussen hockeyclub SMHC en de familie Meuleman in Raalte. Eerder dit jaar spande de familie een rechtszaak aan vanwege geluid- en lichtoverlast. Maanden later is de oplossing: een geluidswal tussen het erf en de hockeyvelden. ,,Wat ons betreft, is hiermee de kous af”, zegt Christiaan Hintzen van SMHC.