Gitzwarte donderdag in Salland door dodelijke ongelukken: ‘Afgrijselijk nieuws en woorden schieten tekort’

Heinoër Bökkers in podcast over Nedersak­sisch: ‘Prachtig dat we nu nog die oude Germaanse taal spreken’

21 september De Nedersaksen Podcast beleeft komende zondagochtend zijn vuurdoop. Met daarin alles over de Nedersaksische cultuur, taal, geschiedenis én veel muziek. De podcastserie is een samenwerking tussen Hedon Productiehuis en IJsselacademie. De presentatie is in handen van Heinoër Hendrik Jan Bökkers en Albert Bartelds van IJsselacademie.