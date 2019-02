‘Goede vriend’ komt langs: televisie, radio en modeltreinen weg

Televisie en radio

In november 2016 kreeg de bewoner een belletje van de politie dat er was ingebroken. Bij Used Products in Deventer bleken zijn televisie en radio verkocht te zijn. Pas toen ontdekte de bewoner dat ook zijn twee modeltreinen met een gezamenlijke waarden van 800 euro gestolen waren. B. werd verdacht toen hij bij een andere vriend zijn laptop liet repareren. De inlognaam die op de computer verscheen, was die van de bewoner van het pand waarvan B. de sleutel had.