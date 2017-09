Golf afgepakt om betaling boetes af te dwingen

Tweede editie Ekidenloop Heeten telt al meer deelnemers

8 september De primeur van de Ekidenloop in Heeten was vorig jaar met 32 teams al een groot succes. Dit jaar hoopt de werkgroep bij monde van woordvoerder Bertus de Haan op een deelnemersveld van ongeveer vijftig teams. ,,De teller staat nu al op 41 teams en we hebben nog een paar weken te gaan. Dus het kan. We zijn er klaar voor."