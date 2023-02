Gouden awards voor 3 leukste uitjes in Gelderland, Overijssel en Flevoland

De winnaars van het ‘Leukste uitje van Flevoland, Gelderland en Overijssel 2023’ zijn bekend gemaakt. Leden van de ANWB gaven de meeste stemmen aan de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest, het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem en de Flierefluiter in Raalte.

Er staat ze wellicht een nog drukker seizoen te wachten; de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest op Flevoland, het Bakkerijmuseum in het Gelderse Hattem en de Flierefluiter in Raalte, Overijssel.

Volgens 96.000 leden van de ANWB die hun stem hebben uitgebracht, zijn dit toch echt de leukste uitjes van de drie genoemde provincies. De attracties kregen deze week een gouden award uitgereikt.

Lovende woorden bezoekers

Bezoekers van de Flierefluiter in Raalte gaven aan dat ze ‘altijd tijd tekort komen en de kinderen een leuke onvergetelijke dag beleven’. In het Bakkerijmuseum in Hattem wordt ‘de passie en de liefde voor het vak geprezen’ en bij de Orchideeën Hoeve ‘worden alle zintuigen geprikkeld, hangt een fijne sfeer en is een park waar je ogen te kort komt.’

Ook de Flierefluiter in Raalte nam een gouden award mee naar huis.

Zilveren en bronzen awards

Naast de drie winnaars waren ook het Pannenkoekhuis Hans en Grietje in Zeewolde (bronzen award), Kinderboerderij Dondertman in Holten (zilveren award) en het Marius van Dokkum museum in Harderwijk (bronzen award) genomineerd.

Onderzoek naar kosten

De ANWB heeft tijdens de verkiezingen een onderzoek gehouden wat de meest belangrijke aspecten zijn voor leuke uitjes. Hieruit is gebleken dat een groot deel van de Nederlanders (46 procent) die graag in eigen provincie bezoekt.

Als toegangsprijs wil de helft van de bezoekers maximaal 20 euro uitgeven, een derde betaalt tot 50 euro per persoon. De parkeerkosten zijn minder in trek. Daar willen de bezoekers zo min mogelijk voor betalen.

Kaartjes worden vaak vooraf gekocht. Bezoekers maken veel gebruik van ticketacties en aanbiedingen. Eenmaal bij het uitje letten de bezoekers ook op de faciliteiten als eten en drinken. Zo moet er een gezond aanbod zijn zonder meerprijs.

De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest verkozen tot het 'Leukste uitje van Flevoland 2023'.