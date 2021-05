Grasduinen in de lokale politiek: Zomerprogramma Raalte levert soms nieuwe politici op, maar zeker niet altijd voor de eigen partij

Op de ‘mooiste plek van Deventer’ komen nu appartemen­ten: ‘Dit was de geheime kamer van de directeur’

28 april Hij trok er een aantal jaren terug de deur dicht als directeur van Witteveen+Bos. Dat Deventers ingenieurs en adviesbureau is wereldwijd actief. Maar voor Jaap van der Graaf is er nauwelijks een mooiere (werk)plek op aarde dan langs de rivier in Deventer. Nu Witteveen+Bos daar weg is, komen er 29 appartementen. Een kijkje binnen met de ontwikkelaar én oud-directeur. ,,Waar bezoekers ter wereld ook vandaan kwamen: altijd was er die verbazing over de ligging aan de IJssel.”