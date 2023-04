Gratis aanschuiven voor Buurttafel Raalte om verspilling van voedsel tegen te gaan

Provincie ziet kansen voor grote windmolens in Raalte, maar wat wil de gemeente zélf?

Komen er grote windturbines in Raalte? En zo ja, waar moeten die komen en wie neemt de leiding bij aanvragen? De discussie over windmolens in de gemeente Raalte zal de komende maanden losbarsten. Voor 1 juli moet de gemeenteraad bepalen of ze zelf de regie in handen wil nemen, en daarmee zelf ‘zoekgebieden’ gaat aanwijzen.