GroenLinks Raalte: verlichting Tijenraan tot in verre omtrek te zien

De partij, die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een poging doet om in de gemeenteraad van Raalte te komen, heeft de gemeente gevraagd de verlichting bij Tijenraan aan te passen. ,,Verder dan het parkeerterrein hoeft er niet gestraald te worden. Buiten de woonkern en op de fietspaden als je aan komt fietsen, is het felle licht overbodig'', meldt GroenLinks Raalte.

Column

De partij schrijft dat in een column die is gericht aan de meervoudig olympisch zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo. Zij is vrijdag te gast bij de officiële opening van het nieuwe sportcentrum Tijenraan. Kromowidjojo geeft in Raalte ook een clinic.

De manier waarop de straatverlichting bij Tijenraan nu is geregeld, staat volgens GroenLinks haaks op het lichtbeleid van Raalte. ,,Donker waar het kan, verlichten waar het moet.'' Verder ziet de partij graag dat de straatverlichting automatisch dooft als het sportcomplex gesloten is. ,,‘s Nachts is er geen straatverlichting nodig als er geen bezoekers zijn. We zwemmen in Raalte niet in het geld om de straatverlichting onnodig te laten branden.''