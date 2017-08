GroenLinks Raalte zoekt mogelijkheden verbod megastallen

In een brief aan het college schrijft GroenLinks (GL) Raalte dat er in de hele gemeente, maar vooral in Mariënheem 'grote weerstand is tegen de komst van een megavarkensstal'. Die weerstand neemt volgens de partij in het hele land toe. Volgens GL is het een 'politieke keus' dat het Raalter college vergunning heeft gegeven voor uitbreiding van de megastal door de firma Sebava van de familie Straathof.

Van 9 naar 11

In 2007 kreeg de familie Wichers Schreur een vergunning voor de huidige varkensstallen, waarin ruim 9.000 varkens gehouden kunnen worden. In de onlangs aan Sebava verleende omgevingsvergunning kunnen die bestaande stallen worden verbouwd, en wordt één stal 20 meter langer. Hierdoor is er straks plaats voor circa 11.000 varkens. Het Raalter college stelt dat er op basis van de huidige wet- en regelgeving geen reden is om de omgevingsvergunning af te wijzen.

Waar een wil is