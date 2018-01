Groep Raaltenaren wil lokale democratie opfrissen

Het klinkt alsof de lokale democratie is vastgeroest, en losgetrokken moet worden. Maar zo is het niet, zegt Giny Hoogeslag uit Luttenberg. ,,Nee, we willen mensen inspireren’’, zegt Hoogeslag. ,,Er is een beweging gaande dat overheden en inwoners meer samen doen. Daar willen we actief mee aan de slag.’’

Samenwerken

Voorheen legde de overheid een wil op en had ‘het volk’ er weinig van te vinden. Dat is al een poosje verleden tijd. Nu is er inspraak mogelijk vanuit de bevolking. Die inspraak wordt gebruikt bij besluitvorming. Maar de stroming gaat verder. Inspraak mondt steeds vaker uit in samenwerken. Dat samenspel tussen overheid en inwoners is de nieuwe wereld, zo legt de initiatiefgroep uit.

,,De tijd dat je iedere vier jaar bij de verkiezingen een kruisje zet en het daarbij laat, is achterhaald.’’ De lokale democratie opfrissen dus. ,,Ja, ik vind het nodig’’, zegt Hoogeslag. ,,Je kunt afwachten en kijken hoe het er over tien jaar aan toe gaat, maar je kunt ook nu zelf initiatief nemen om iets voor elkaar te krijgen.’’

Subsidie

De groep ‘loslopers’ bestaat uit Giny Hoogeslag, Dion van den Bersselaar, Jasper Guldemond, Daniëlle Besten, Gerlant Zielman en Herman Holtmaat. Allemaal op eigen titel en los van de komende gemeenteraadsverkiezingen, geeft de groep aan. Er is een provinciale subsidie losgepeuterd van 3000 euro. ,,De gemeente springt nog wat bij om koffie te kunnen schenken’’, zegt Hoogeslag. Dan doelt ze op het ‘Mangs Buj Te Bange inspiratiefestival’ dat ze hebben belegd (7 februari) in het Carmel College. Een avond met sprekers, die praten over initiatief nemen, samenwerken met de overheid, en over dingen voor elkaar krijgen.