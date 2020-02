Groep Roemenen steelt jassen van carnavalsvierders in Raalte: politie grijpt in

Carnavals­op­tocht Raalte start uur later na veilig­heids­check

0:49 De grote Sallandse carnavalsoptocht in Raalte start vanmiddag een uur later dan gepland. De organiserende Raalter carnavalsvereniging De Stöppelkaters kiest voor een later tijdstip omdat de weersomstandigheden in de loop van de middag lijken te verbeteren, zo legt voorzitter Ronald Nijboer het besluit uit.