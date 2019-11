Grondverzet kan weer door in IJsselland; goed nieuws bouw en infrastructuur

Bouw- en infrastructurele projecten in Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Hardenberg en Zwartewaterland kunnen weer op gang komen nu er een regionorm geldt voor PFAS in de bodem. Dat leidt tot minder problemen bij grondverzet, ook voor natuur- en landbouwgrond, melden betrokkenen.

PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen in de grond. Risico’s door PFAS staan de laatste tijd op de radar. Het rijk hanteert sinds deze zomer als tijdelijke maatregel zeer strenge regels en PFAS-normering voor het verplaatsen van grond.

Dat maakt dat per project aanvullend onderzoek nodig is. (Bouw)grond die gestort wordt, mag niet vervuilder zijn met PFAS dan de bodem waarop het gestort wordt, zegt Toon van der Stok van branche-vereniging Cunela voor ondernemers in groen, grond en infra. ,,Elke partij moet gemonsterd moet worden.‘’ Monsteren moet op de plek waar grond vandaan komt en naar toe gaat. ,,De ondernemer, een grondverzetbedrijf of bouwbedrijf, moet dat laten doen.‘’ Kosten lopen op en er ontstaan bij laboratoria wachttijden. Als de hoeveelheid PFAS onbekend is (op plek van bestemming), mag te verzetten grond niet meer dan 0,1 microgram per kilo zijn, de kleinst meetbare waarde.

De problemen lijken voorbij, nu omgevingsdienst IJsselland de norm voor deze regio stelt op 0,7 microgram per kilo. Die waarde volgt na onderzoek en metingen van grond in de regio. Gemeenten kunnen deze waarde vastleggen in een bodemkwaliteitskaart. Dan is niet meer voor elke partij grond onderzoek nodig, bevestigt dienst IJsselland.

Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Hardenberg en Zwartewaterland stemmen in met de waarde. Dalfsen, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle besluiten snel.