'Grootste waterballonnengevecht van Overijssel' al binnen paar minuten afgelopen

videoTweeduizend waterballonnen liggen er klaar en met vijf minuten zijn ze allemaal kapot. Kinderen bij de Flierefluiter in Raalte storten zich vol overgave in, volgens de organisatie, het grootste waterballonnengevecht van Overijssel.

Volgende week weer? Als het aan organisator Erwin Pronk ligt wel. ,,Dan gaan we wel een paar duizend ballonnen meer maken hoor, want dit aantal was er zo doorheen", zegt hij lachend. Urenlang is hij er mee bezig geweest, het vullen van de ballonnen, voor een goed doel. ,,Blije kinderen, daar gaat het toch om?"

Ballonnen en een buikglijbaan

Een paar minuten lang vliegen de waterballonnen je om de oren, komen de waterspetters van alle kanten en rennen de kinderen het hele veld over, maar dat is gauw afgelopen. Gelukkig heeft de Flierefluiter meer gedaan dan alleen het waterballonnengevecht, want er ligt ook een zeepbaan. Met luid gegil glijden de kinderen over de baan. ,,We zijn heel vies geworden door de zeepbaan", zegt de 6-jarige Sanne, die haar kinderfeestje houdt bij de Flierefluiter. ,,Je krijgt het er alleen wel koud van, al dat water."

Volledig scherm Het waterballonnengevecht was al gauw voorbij, maar gelukkig was er de zeepbaan. © Gerard Vrakking

De 10-jarige Jan-Willem is bijna niet weg te krijgen bij de zeepbaan, maar hij vond het waterballonnengevecht toch wel leuker. ,,Want dan kun je mensen pijn doen met de waterballonnen en dat is leuk", zegt hij. En weer op naar de buikglijbaan.

De reden

,,We zagen dat het zo lang mooi weer zou worden, dus we moesten wel iets ludieks doen", legt Pronk de reden voor het watergevecht uit. ,,We hebben een watergevecht, een zeepsopbaan en we hebben ook een paar sproeiers neergezet. Zo moet je toch wel verkoeling kunnen vinden?"