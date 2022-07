Grote batterijen op zolder? Sallandse energiecoöperatie wil stroom slim opslaan

Nieuwe boerenac­tie midden in Raalte: ‘We houden de druk erop met ons stikstof­pro­test’

Boeren uit Salland zijn vrijdag opnieuw naar Raalte getrokken om te laten zien dat het met de actiebereidheid nog steeds snor zit. Aan het eind van de morgen parkeerden ze in een grote cirkel op de Domineeskamp, vlak bij de Rabobank en de Jumbo supermarkt. ,,We willen de burger laten zien dat we nog steeds de druk erop houden met ons stikstofprotest’’, zei Ben Groot Beumer, melkveehouder uit Heino over de nieuwe actie.

8 juli