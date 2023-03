Grote brand in varkenshouderij Heeten geblust, maar daarmee zijn zorgen voor 3800 biggen nog niet voorbij

UpdateAan de Heetenseweg in Heeten heeft woensdagavond een brand bij een varkenshouderij gewoed. De brandweer had opgeschaald naar grote brand om het vuur in een stal met 3800 biggen te bestrijden, waardoor het snel geblust was. Maar daarmee zijn de zorgen nog niet voorbij: de stroom is uitgevallen in de stallen en daarmee de ventilatie ook: ,,Daar ligt nu echt onze prioriteit.’’

Het sein ‘brandmeester’ is dan ook, ondanks dat het vuur uit is, nog niet gegeven. ,,De rook is uit de stal, maar voor de varkens is het belangrijk dat zo snel mogelijk de ventilatie het weer doet. Een installatiebedrijf hier uit Raalte is onderweg. Daar ligt onze prioriteit. Als we niks doen wordt de temperatuur voor de dieren te hoog’’, legt Maurice van Zoelen van Veiligheidsregio IJsselland uit.

Van de 3800 biggen is een klein deel verplaatst naar een ander deel van de stal. Er zijn nu nog geen dieren omgekomen. Over een oorzaak is nog niets bekend en het is volgens de woordvoerder nog te vroeg om in te schatten hoe groot de schade is.

De Heetenseweg is ter plekke afgesloten voor al het verkeer. De straat wordt gebruikt voor het watertransportsysteem, waardoor de weg tussen Raalte en Heeten dicht is tussen de Oosterenkweg en de Kreilemansweg. Er ligt onder meer een dikke, gele transportslang op het asfalt.

Veel hulpdiensten zijn ter plaatse. De ambulancebroeders bekommerden zich ook over de eigenaar van de dieren, die rook had ingeademd. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Vanaf de buitenkant is er weinig rook te zien.

