Grote diversiteit bij lintjesregen in gemeente Raalte: twaalf inwoners gedecoreerd

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ben Nijboer (67 jaar, Heino) is een bekend gezicht in de Raalter gemeenschap als fractievoorzitter van politieke partij BurgerBelangen, de partij met zeven zetels in de raad. Sinds 2017 is Nijboer ook voorzitter van stichting Sportbelangen Heino, waar de sporthal in Heino onder valt. In het verleden was Nijboer betrokken bij meerdere stichtingen, zoals stichting Pensionvoorzieningen Twente, stichting dr. A. Doyerfonds, stichting Theatergroep Koeloeur en stichting Salland Glas in Olst/Wijhe.

Volledig scherm Ben Nijboer heeft een boekje uitgebracht over de Sallandse streektaal. Hij wil op een grappige manier de streektaal behouden voor de regio. © Ruben Meijerink

Doortje Offenberg (77 jaar, Heino) zet zich in voor verschillende bonden voor ouderen. Zo was Offenberg bijna twintig jaar verbonden aan de Unie Katholieke Bond van Ouderen in Heino. Dat deed zij in verschillende functies. Tussen 2010 en 2022 was de Heinose bestuurslid van stichting Ouderenwerk Heino, waarin zij zich hard maakte voor ouderen en mindervaliden in Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem.

Volledig scherm Archiefbeeld van Doortje Offenberg, rechts op de foto.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Egbert Bomhof (74 jaar, Heino) is van alle markten thuis. Zo was hij jarenlang vrijwilliger bij VV Heino. In die tijd nam hij met zijn partner een 16-jarige teamgenoot van zijn zoon in huis voor permanente zorg. Sinds 2015 is Bomhof betrokken bij stichting Vrienden van De Tippe en verzorgt hij het vervoer van een jongen met een beperking bij stichting Evenmens in Raalte.

Volledig scherm Egbert Bomhof op de voorgrond als scheidsrechters coördinator bij VV Heino. © Gerard Vrakking

Maria Buijvoets (71 jaar, Raalte) zet zich in voor de mensen met een beperking. Zo was zij in het verleden vrijwilliger in het speciaal onderwijs bij De Zonnehof in Raalte, waar zijn danslessen begeleidde. Vanaf 1988 tot nu is ze vrijwilliger bij KansPlus, een vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze is daar teamleider en manusje-van-alles.

Hanneke Elbers-Noortman (74 jaar, Raalte) hielp jarenlang als vrijwilliger bij De Hartkamp in Raalte, waar zij op een gesloten afdeling kookte, maaltijden serveerde en activiteiten begeleidde. Sinds 2013 is zij bestuurslid van De Zonnebloem Raalte, waar zij twaalf keer per jaar middagen voor eenzame ouderen organiseert. Ook helpt ze sinds 2014 bij hospice De Cirkel, waar ze bewoners en families bijstaat.

Wim Hollegien (71 jaar, Raalte) is al meer dan dertig jaar betrokken bij tennisvereniging Mariënheem. Daar verzorgt hij het onderhoud van de banen en het clubgebouw. Ook in de lokale muziekwereld betekent Hollegien veel. Zo is hij vrijwilliger bij Muzieknetwerk Salland en bestuurslid bij fanfare St Caecilia Heeten.

Annette Kiekebosch (64 jaar, Raalte) was bij zowel carnavalsvereniging De Stöppelkaters als bij Asserdorper Zotten in Mariënheem betrokken als dansinstructeur. Haar danservaring zet zij ook al sinds 1993 in bij KansPlus, waar ze danslessen verzorgt voor verstandelijk beperkten. Alle groepen van basisschool De Hartkamp kennen Kiekebosch ook. Daar verzorgde zij toneel, verhalen en dans.

Volledig scherm Archiefbeeld waar Anette Kiekebosch voor de groep (helemaal rechts). © GERARD VRAKKING

Jan Koenjer (69 jaar, Mariënheem) is in verschillende hoedanigheden betrokken bij Geloofsgemeenschap Mariënheem. Zo was hij bestuurslid en later afgevaardigde van het parochiebestuur bij de projectgroep Raalte, ter realisatie van de roomskatholieke geloofsgemeenschap voor Raalte-dorp. Naast zijn werkzaamheden bij de parochie was Koenjer jarenlang secretaris bij carnavalsvereniging De Assendorperzotten en penningmeester bij stichting De Cirkel.

Volledig scherm Jan Koenjer (links) op archiefbeeld. © Gerard Vrakking

Bennie Lokate (70 jaar, Heeten) is al jarenlang actief bij diverse verenigingen in Heeten. Zoals bij voetbalvereniging SV Heeten en carnavalsvereniging Salland Zotten. Daarnaast is Lokate al enkele jaren chauffeur bij Buurtbus Salland, waar hij ook zorgde voor een bushalte bij woon- en zorgcentrum De Stevenskamp.

Willie Mars (70 jaar, Luttenberg) is maar liefst 52 jaar lang betrokken bij handbal- en voetbalvereniging SDOL in Luttenberg. Daar is hij kantinebeheerder, trainer en leider. Sinds 2009 is hij ook betrokken als coördinator bij stichting Sportbelang Luttenberg.

Miny Melenhorst-Eikelboom (74 jaar, Raalte) is sinds 1999 mantelzorger van meerdere ouderen en buren. De mantelzorg bestaat uit het boodschappen doen, huishoudelijke werkzaamheden verrichten, helpen bij de persoonlijke verzorging, tuinen onderhouden, gezelschap houden en de contacten onderhouden met de zorghulpverleners en de kinderen van de personen aan wie ze mantelzorg verleent.

In Raalte krijgt nog een persoon een lintje, maar dat gebeurt pas later vandaag. Om de verrassing voor deze persoon niet te verpesten, zullen wij dit artikel op een later moment updaten.

