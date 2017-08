Grote opbrengst Strijd van Salland

Beiaardier bespeelt carillon Raalte voor oogstfeest

9:55 Beiaardier Henk Veldman bespeelt donderdagmiddag 24 augustus in Raalte de beiaard in de toren van de basiliek van de Heilige Kruisverheffing. Dat doet hij van 13.00 tot 14.00 uur, als duizenden mensen zich in het Raalter centrum verzamelen voor het oogstcorso dat vanaf 14.00 uur door het dorp trekt.