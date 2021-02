Grote tenten, nieuwe tellocatie en briefstemmen: zo zien de aankomende verkiezingen er in Raalte uit

Was een ‘Pool’ verantwoor­de­lijk voor de tunnel naar de ondergrond­se wietplanta­ge in Raalte?

18 januari Nog altijd is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de ondergrondse wietplantage in Raalte. Onder een voormalige kringloopwinkel werden in september 2018 814 hennepplanten gevonden. Heel het dorp was verbaasd na de vondst. De huurder van de garagebox zegt nu in de rechtbank dat een Pool verantwoordelijk is. Hij zou vanaf een garagebox aan de achterkant een tunnel hebben gegraven.